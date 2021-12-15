Полиция в Москве задержала троих ранее судимых мужчин за кражу пожертвований из храма

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже пожертвования из православного храма на востоке Москвы, еще одного разыскивают. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники зашли в храм на Свободном проспекте, встали перед иконами возле ящика для пожертвований, а затем один из них с помощью специального приспособления извлек из ящика купюры. В это время остальные сообщники плотно окружили его, чтобы никто из окружающих не видел происходящего. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих ранее судимых граждан, прибывших в столицу из Поволжья. Розыск еще одного соучастника продолжается", - сказала Волк, добавив, что имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным преступлениям в Московском регионе. Подозреваемые арестованы.