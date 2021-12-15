Госдума приняла закон о запрете вылова китообразных

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете промышленной и прибрежной добычи китообразных.

Документ внес в Госдуму в мае кабмин. Первоначальная версия предполагала запрет на осуществление промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы доработал законопроект, уточнив, что запрещается осуществление промышленного и прибрежного вылова в отношении китообразных в целом.

Кроме того, документ вводит более строгие режимы ограничения или регулирования вылова морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ. В частности, инициатива предусматривает, что "в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих".