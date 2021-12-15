Кабмин утвердил программу содействия занятости молодежи

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе содействия занятости молодежи. Об этом в среду сообщила заместитель руководителя аппарата кабмина Ольга Кривонос на заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

"14 декабря председателем правительства подписано постановление о программе содействия занятости молодежи на период до 2030 года" - сказала Кривонос, уточнив, что проект касается молодых людей в возрасте от 14 лет.

Замруководителя аппарата кабмина отметила, что в документе "сконцентрированы все направления, которые затрагивают все сферы: не только социальную, но и все остальные". Кривонос пояснила, что именно поэтому "программа долго обсуждалась, согласовывалась, были изучены все поступающие предложения".

В конце ноября долгосрочная программа содействия занятости молодежи была поддержана Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Ее выполнение должно помогать формированию карьерных стратегий для молодежи с учетом потребностей рынка труда, также планируется создание условий для совмещения образования и трудовой или предпринимательской деятельности.

Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума обратил внимание на относительно высокий процент безработицы среди молодежи. По данным Минтруда, доля безработных среди россиян в возрасте от 18 до 29 лет сейчас увеличилась с традиционных 14% до 16%, но, по оценке ведомства, показатель не является катастрофическим. По поручению главы государства была разработана программа содействия занятости молодежи.

Предполагается, что благодаря этому проекту прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены 350 тыс. человек, а 5 млн человек - косвенными. Ожидается, что уже к 2024 году доля трудоустроенных выпускников вырастет до 85%, а к 2030 году - до 92%.