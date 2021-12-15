Рашкин обжаловал решение суда запретить ему покидать жилье и пользоваться телефоном

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Защита депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина подала жалобу на избрание ему меры пресечения в виде запрета определенных действий по делу о незаконной охоте. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Константин Лазарев.

"Я подал жалобу по почте. Я прошу постановление Басманного районного суда об избрании в отношении Рашкина В. Ф. меры пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу отменить", - сказал адвокат.

Как сказано в тексте жалобы, с которой ознакомился ТАСС, с самого начала следствия депутат находился в Москве, после вызова на допрос явился в назначенное время и место. Данные обстоятельства опровергают предположение суда о том, что Рашкин, "опасаясь уголовного преследования и желая избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, может скрыться от предварительного следствия". "Ни следствие в своем ходатайстве, ни суд не привели аргументы, на основании которых они посчитали, что Рашкин может уничтожить доказательства по уголовному делу. Суд не обосновал, чем такая возможность может быть объяснена", - отмечается в документе. По мнению адвоката, Рашкин готов сотрудничать со следствием, а не препятствовать ему. В своей жалобе адвокат отдельно указывает на то, что Рашкину необходимо пользоваться средствами связи и телефоном для адекватного реагирования на обращения к нему граждан как к депутату Госдумы.

В минувший понедельник Басманный суд запретил Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте. Согласно постановлению суда, ему запрещено в период с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть Интернет, посещать охотничьи угодья.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. По данным СК, Рашкин в октябре принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.