Вход на новогодние утренники в детсадах Карелии будет по QR-кодам

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. В Карелии родители смогут посетить новогодние утренники по QR-коду, справке о вакцинации от коронавируса или при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за два дня. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте правительства республики распоряжении главы региона Артура Парфенчикова.

"При проведении праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию нового года (утренники) в дошкольных образовательных организациях, обеспечить по согласованию с Министерством образования и спорта Республики Карелия организацию указанных мероприятий при предъявлении родителями (законными представителями) обучающихся QR-кода, либо справки о прохождении вакцинации двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за два дня до проведения мероприятия, либо справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев", - говорится в документе.

При этом власти приняли решение снова отложить почти на месяц начало действия запрета для родителей входить в образовательные организации без QR-кода: правило заработает не с 20 декабря, а с 15 января 2022 года, уточняется в документе.

Впервые власти региона отложили на три недели, с 1 на 20 декабря, запрет на вход в школы и детские сады родителям без QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус в конце ноября 2021 года. Такое решение было принято, чтобы дать родителям еще время завершить процесс вакцинации от COVID-19, а также на фоне снижения заболеваемости среди дошкольников и педагогических работников.

По данным региональных властей, с начала пандемии в регионе выявили 87 078 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 219 человек, из которых 211 не были привиты. Выздоровели 82 140 пациентов, умерли - 1 135. Доля свободных коек составляет 24,4%.