Госдума вводит штрафы за нарушения при разгрузке загрязняющих веществ с судна на судно

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении административных штрафов до 10 млн рублей за нарушение правил при погрузке и разгрузке с судна на судно загрязняющих веществ.

Согласно тексту, нарушение правил осуществления погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно таких веществ во внутренних морских водах и в территориальном море, а также в границах морского порта, где такие операции не допускаются, повлечет штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 5 млн до 10 млн рублей.

Если нарушение было допущено в исключительной экономической зоне Российской Федерации, то штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 400 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Как пояснил в ходе пленарного заседания статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, к загрязняющим веществам относятся химические вещества, нефть и уголь.

Законопроект в случае принятия должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.