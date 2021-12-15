В метро Санкт-Петербурга запустили тематический поезд-путеводитель по Северному Кавказу

ТАСС, 15 декабря. Брендированный поезд фонда "ПосетиКавказ" начал курсировать в метро Санкт-Петербурга. До конца январских праздников он будет знакомить пассажиров с туристическими маршрутами СКФО, сообщили в среду в пресс-службе организации.

"По красной ветке петербургского метрополитена начал курсировать брендированный поезд фонда "ПосетиКавказ". Он приглашает жителей и гостей культурной столицы отправиться в путешествие по Северному Кавказу и подсказывает, в какой из его регионов можно поехать. Поезд запущен по самой протяженной линии петербургского метро - Кировско-Выборгской. Она перевозит более 800 тыс. человек в сутки. Туристический состав будет курсировать до конца январских праздников", - говорится в сообщении.

В оформлении вагонов использованы слоганы туристических маршрутов, разработанных фондом. "Это путеводители по семи республикам региона, которые объединяют главные туристические достопримечательности Северного Кавказа в готовые маршруты для путешествий. Они составлены таким образом, чтобы за одну поездку гости могли посетить максимум достопримечательностей региона", - добавили в пресс-службе.

Проект запущен при поддержке Минэкономразвития РФ. Его задача - открыть людям новые места нашей страны, рассказать о природных, культурных и исторических достояниях Северного Кавказа мирового уровня.

Фонд социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ" создан в 2013 году. Его деятельность направлена на разработку и создание перспективных туристских территорий и туристских ресурсов СКФО, продвижение туристского потенциала региона в России и за рубежом, содействие развитию инфраструктуры, включая систему классификации объектов туристской индустрии, реализацию мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа СКФО.