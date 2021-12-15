Минтруд запустит в 2022 году пилот по созданию семейных многофункциональных центров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минтруд совместно с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, запустит пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров в регионах России для индивидуальной помощи семьям с детьми в каждом конкретном случае. В 2022 году такие центры появятся в Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Новгороде и Туле, заявила в среду первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"Мы с Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приняли решение в целях реализации народной программы "Единой России" со следующего года запустить пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров. В частности, у нас есть отработанные технологии: семейные приемные, выездная мобильная бригада, участковая социальная служба. Они работают по принципу кураторства случая (адресной помощи в каждой конкретной семье - прим. ТАСС), а нам очень важно, чтобы было персональное сопровождение семей в этих многофункциональных центрах", - сказала она на первом заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Она добавила, что в следующем году в пилот планируется включить Новосибирск, Иркутск, Челябинск, Новгород и Тулу. "Это регионы, в которых накоплен наибольший опыт успешных технологий работы с семьями с детьми", - пояснила Баталина.

В первом полугодии до мая планируется сформировать методические рекомендации для пилотных регионов, базовый первичный стандарт работы, а с июня запустить сам пилотный проект, в котором к декабрю будут выработаны единые подходы для всех регионов по развитию этой системы, заключила она.