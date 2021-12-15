География Большой норильской экспедиции

Озеро ледникового происхождения площадью более 700 кв. км находится в 20 км от Норильска. Главная река, которая питает озеро – Норильская, река Амбарная в числе многих других притоков приносит в озеро незначительный объем вод. Из северной оконечности озера вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. Большая норильская экспедиция обнаружила загрязнение озера Пясино только в его южной части, они были в рамках предельно-допустимых концентраций. Кроме изучения качества воды участники экспедиции отобрали пробы донных отложений в озере с помощью плавучей буровой платформы. Это позволит не только оценить текущий уровень загрязнения, но и понять, как он менялся на протяжении нескольких десятков лет.