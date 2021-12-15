География Большой норильской экспедиции

Маршруты двухлетних полевых работ ученых Сибирского отделения Российской академии наук пролегали по рекам и озерам Норило-Пясинской водной системы. Она собирает воды на полуострове Таймыр и направляет их в Пясинский залив Карского моря. Многочисленные водоемы и водотоки были тщательно исследованы на содержание загрязнения от разлива топлива. Рассказываем о географических особенностях экспедиции. Водные объекты представлены по степени удаленности от Норильска.
Ручей Безымянный (Надеждинский)
Протекает рядом с хранилищем топлива ТЭЦ-3, получил свое название от Надеждинского металлургического завода – одного из главных в Норильске. Именно он первым принял поток солярки из просевшего резервуара. На его берегах развернулись основные работы по вывозу загрязненного грунта и рекультивации почв.
Река Далдыкан
Безымянный ручей впадает в реку Далдыкан длиной 29 км. Далдыкан является притоком реки Амбарная и протекает рядом с Норильском. Ученые изучили не только состав ее воды, но и донные отложения, бактерии и беспозвоночных, а также загрязненность грунта и растений на берегах. Хотя разлив топлива загрязнил воду и снизил прибрежное биологическое разнообразие, по оценкам ученых, природа сможет восстановиться через несколько лет.
Река Амбарная
Большая 60-километровая река, в которую впадает Далдыкан. Чтобы не допустить его загрязнения, на реке установили боновые заграждения, которые задержали большую часть топлива. По оценкам специалистов, именно своевременное выставление бонов позволило замедлить распространение загрязнения. Воду изучали на содержание нефтепродуктов и ряд других качественных характеристик и показателей. Исследователям важно было узнать, сохранились ли в ней организмы - как простые, так и сложные, - которые являются основной кормовой базой для биоразнообразия водного объекта.
Озеро Пясино
Озеро ледникового происхождения площадью более 700 кв. км находится в 20 км от Норильска. Главная река, которая питает озеро – Норильская, река Амбарная в числе многих других притоков приносит в озеро незначительный объем вод. Из северной оконечности озера вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. Большая норильская экспедиция обнаружила загрязнение озера Пясино только в его южной части, они были в рамках предельно-допустимых концентраций. Кроме изучения качества воды участники экспедиции отобрали пробы донных отложений в озере с помощью плавучей буровой платформы. Это позволит не только оценить текущий уровень загрязнения, но и понять, как он менялся на протяжении нескольких десятков лет.
Река Пясина
Вытекает из озера Пясино и впадает в Пясинский залив Карского моря. Длина реки составляет 818 км, а площадь водосбора – 182 тыс. кв. км. По его площади Пясина занимает третье место среди рек Красноярского края, следуя за Енисеем и Хатангой. Воды северной части озера Пясино и реки Пясина оказались чистыми, многочисленные пробы не обнаружили загрязнения.