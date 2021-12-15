Эксперт: "омикрон" с очень высокой вероятностью через какое-то время вытеснит "дельту"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется в 2-4 раза быстрее "дельты" и с очень высокой вероятностью скоро вытеснит этот штамм, заявил в среду главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"Если у штамма есть преимущество распространения, а у "омикрона" оно точно есть - в 2-4 раза он лучше распространяется, чем "дельта", - то однозначно через какое-то время он вытеснит "дельту", это очень высокая вероятность", - сказал он в эфире Первого канала.