Путин потребовал не задерживать сроки модернизации первичного звена здравоохранения

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал не задерживать сроки реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Такую позицию он обозначил в среду на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заслушав доклады о модернизации первичного звена, глава государства обратил отдельное внимание на текущий рост цен на автотранспорт и оборудование. Он поинтересовался, как можно отрегулировать эту ситуацию. Профильный вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что заложенные на программу 500 млрд рублей можно было бы использовать опережающими темпами, чтобы купить больше оборудования по более низкой цене. Еще одним решением, по ее словам, могли бы стать долгосрочные контракты.

"Я бы попросил еще раз и вас, Михаил Владимирович, тоже взять под контроль, посмотреть на расстановку приоритетов. Какие-то вещи, может быть, можно немножко вправо передвинуть, а вот вопросы, связанные со здравоохранением, с первичным звеном, где-то подвинуть влево, так, чтобы нам не уходить за 2025 год", - подчеркнул в ответ глава государства, обратившись в том числе к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Путин заметил, что в ином случае может сложиться ситуация, которая уже была в некоторых других сферах. "Если где-то что-то растянем, вовремя не сделаем, потребуются потом дополнительные деньги для того, чтобы не только достичь нужного нам уровня в сфере эффективной работы первичного звена здравоохранения, но и закрывать дыры, которые за это время возникнут. Вот в чем вся проблема-то", - пояснил он.

Поэтому, как считает президент, нужно определиться с индексацией средств, сдвинуть выделение финансирования "немножко влево" и обозначить и на федеральном, и на региональном уровнях эту тему как одну из самых приоритетных.

Долгосрочные последствия

Путин отметил, что ситуация в любой отрасли значима, но здравоохранение "относится к числу наиболее важных вещей". "И не только потому, что есть какие-то сбои. А потому что благоприятная обстановка в этой сфере - или, к сожалению, неблагоприятная в чем-то - ведет к долгосрочным серьезным последствиям. Причем по всей "поляне", - указал он.

Президент напомнил, что российские власти неслучайно разработали отдельную профильную программу, предусмотрев на нее 500 млрд рублей.

"А почему мы это делали? Потому что ясно, что первичное звено здравоохранения задачи, которые перед ним стоят, не выполняет в полном объеме", - констатировал он.

Соответственно, продолжил глава государства, люди "так и оценивают работу первичного звена - невысоко, прямо так скажем". И сейчас это один из очевидных приоритетов в работе властей, добавил он.

Медицинская помощь на селе

"Обновляется инфраструктура здравоохранения: с 2018 года введены в эксплуатацию 1 750 фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, в регионы поступило свыше тысячи передвижных медицинских комплексов", - сказал глава государства в среду на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В итоге объемы медицинской помощи на селе увеличились в два раза", - подчеркнул Путин.

По его словам, "переоснащаются детские поликлиники, онкологические, сердечно-сосудистые центры - в рамках нацпроектов поставлено более 40 тыс. единиц нового медицинского оборудовании".

"В регионах уже открыто более 350 амбулаторных центров онкологической помощи, а пациенты с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний с прошлого года имеют право на бесплатные лекарства, в текущем году их получают примерно 600 тыс. граждан", - сказал президент.