Новую хоккейную арену в Нижнем Новгороде планируют построить к 2024 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Строительство новой хоккейной арены в Нижнем Новгороде планируют завершить в 2024 году. Проектная документация прошла необходимые заключения экспертов, в том числе в Главгосэкспертизе. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В ноябре председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко сообщил, что российские власти заложили 5 млрд рублей в федеральный бюджет на строительство новой ледовой арены в городе. Он отметил, что это свидетельствует о том, что программа возведения инфраструктуры к юбилею города не окончена.

"Мы планируем начать реализацию уже в первой половине 2022 года. Если говорить про план организации строительства, то завершение должно быть в 2024 году, но будем работать максимально над сокращением сроков", - сказал Никитин, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор добавил, что проектно-сметная документация уже разработана и прошла необходимые заключения экспертов. "В том числе в Главгосэкспертизе", - уточнил Никитин.

По словам губернатора, арена будет располагаться на территории нижегородской Стрелки, где уже находится стадион "Нижний Новгород", построенный к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году. Сейчас нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" проводит домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) во дворце спорта "Нагорный", который вмещает около 5,5 тыс. зрителей.

С 13 по 15 декабря в Совете Федерации проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют Никитин и председатель Заксобрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоялись расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.