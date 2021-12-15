Оскорбляющих чувства верующих гидов не допустят до экскурсий по обителям Золотого кольца

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Внесенные изменения в законодательство позволили религиозным организациям не допускать до ведения экскурсий по храмам, монастырям и другим подобным объектам гидов, представляющих недостоверную или оскорбляющую чувства верующих информацию. Это особенно актуально для популярных направлений, монастырей Золотого кольца, заявила в среду руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

В апреле этого года в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" были внесены поправки, установившие право представителей религиозных организаций участвовать в аттестационных комиссиях, которые теперь создаются в субъектах РФ для аттестации гидов-экскурсоводов.

"У религиозных организаций появилась возможность отслеживать качество подготовки экскурсоводов и не допускать выдачу аттестатов тем экскурсоводам, которые представляют экскурсантам недостоверную или оскорбляющую религиозные чувства граждан информацию о религиозных объектах показа, включая монастыри, храмы, святыни. Для наших монастырей, расположенных на территории Золотого кольца, это очень важная поправка, потому что, действительно, очень много экскурсий проводится в таких обителях, и не всегда достоверная и корректная информация предоставляется о храмах, о святынях", - сказала Чернега.

Выступая на IV Всероссийском форуме "Право. Религия. Государство", глава правового управления РПЦ также обратила внимание на то, что принятый закон освободил от прохождения аттестации тех экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, которые ведут свою деятельность на основании трудовых или гражданско-правовых, волонтерских договоров с религиозными организациями, либо с созданными ими паломническими службами. По мнению Чернеги, данная поправка также сыграла положительную роль в плане укрепления взаимодействия Церкви с экскурсионным сообществом.