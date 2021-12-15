Кудрин сообщил, что расходы на здравоохранение в России в 2021 году составят 4,1% ВВП

Москва, 15 декабря. /ТАСС/. Расходы на здравоохранение в России в 2021 году составят 4,1% ВВП против 4,6% ВВП годом ранее, сообщил на совете по стратегическому развитию и нацпроектам у президента РФ председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В 2020 году, во время пика пандемии, с учетом больших ресурсов, которые на это [здравоохранение] были выделены, мы достигли 4,6% ВВП всех государственных ресурсов, [выделенных] на эти цели. В этом году уже, предварительно, в 2021 году мы, к сожалению, снова снизимся до 4,1%", - сказал он.