Власти ЯНАО разрешили посещение новогодних утренников при наличии сертификата о вакцинации

ТАСС, 15 декабря. Посещение новогодних утренников педагогами, волонтерами и сопровождающими в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом максимальная заполняемость помещений должна составлять не более 50%, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам прямой линии губернатора Дмитрия Артюхова.

"Новогодние утренники, в том числе губернаторская елка состоятся, но при соблюдении ряда условий. Допустимая заполняемость мест в помещении - 50%. Педагоги, сопровождающие и волонтеры могут присутствовать при условии, что у них есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Дети и сопровождающие должны находиться в зале с соблюдением дистанции 1,5 м, в холлах не должно быть скопления людей", - говорится в сообщении.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом. С момента усиления в ЯНАО антиковидных мер наблюдается снижение заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, число госпитализированных с ковидом снизилось на 40% за последний месяц. Коллективный иммунитет составляет более 57%. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды.