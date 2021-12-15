Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в среду вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 17:15, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение частично затруднено на нескольких других вылетных магистралях, а также на МКАД.