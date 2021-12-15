Финляндия продлит ограничения на границе, в том числе с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии планирует продлить действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран, в том числе для России, до 16 января и ужесточить правила въезда. Об этом сообщила в среду пресс-служба финского МВД.

"Меры по обеспечению безопасности здравоохранения будут ужесточены, а действующие ограничения на внешних границах продлены до 16 января 2022 года (ранее они действовали до 19 декабря)", - говорится в сообщении.

Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран.

Кроме того, Финляндия с 21 декабря планирует начать требовать наличие отрицательного теста на коронавирус от въезжающих в страну из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, тест должен быть сдан менее чем за 48 часов до въезда. Требовать его будут вне зависимости от того, прошел ли человек полную вакцинацию.

Ожидается, что новые правила утвердит в четверг госсовет.

Въезд в Финляндию из РФ

Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также теперь и для встречи с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

7 июня Финляндия разрешила въезд из третьих стран, в том числе России, для встречи с родственниками. Помимо супругов и несовершеннолетних детей, в эту категорию были включены взрослые дети, родители, родители мужа или жены, а также бабушки и дедушки.

С 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян - отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновилось с 12 декабря, когда вновь были запущены поезда "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом, между странами также возобновлено авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.