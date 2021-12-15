Более 100 прямых рейсов запустят из ЯНАО для детей, отправляющихся в лагеря

ТАСС, 15 декабря. Порядка 7 тыс. ямальских детей доставят в летние лагеря в южные города страны самолетами в 2022 году. Для этого авиакомпания "Ямал" введет новое соответствующее расписание с более 100 прямыми рейсами, сообщил в ходе прямой линии губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

В 2021 году из-за отсутствия рейсов, совпадающих с датами смен, для трансфера детей был использован в том числе железнодорожный транспорт. Это значительно увеличивало время в пути к месту отдыха и доставляло неудобства.

"Со следующего года договорились сделать прямые отдельные рейсы. Мы планируем отвезти отдельными самолетами более 7 тыс. детей. Сейчас есть общее требование всех детских лагерей из-за ковидных ограничений: заезд должен происходить в один день. <...> Задача такая авиакомпании поставлена, и новое расписание следующего года уже сверстано с пониманием того, что всю детскую оздоровительную кампанию на море мы должны провести максимально прямыми рейсами", - сказал он, уточнив, что более 90% детей смогут добраться до южных городов напрямую.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что графики прямых перелетов в Крым и Краснодарский край на летний период 2022 года уже составлены. В Крыму находятся одни из самых востребованных баз Smart Camp и "Мандарин", в Краснодарском крае - Всероссийский детский центр "Орленок". Также прорабатывается вопрос о трансфере детей прямыми рейсами в Международный детский центр "Артек", в который путевки предоставляются за счет средств федерального бюджета, и в лагерь "Эллада", где отдыхают дети из Пуровского района.