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Пандемия COVID-19

Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ВОЗ оказание помощи странам в борьбе с пандемией

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге находится в России с рабочим визитом

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге обсудили в среду перспективы по борьбе с пандемией, а также оказание помощи пострадавшим странам посредством справедливого распределения вакцин.

"Отдельное внимание было уделено совместной работе России и Всемирной организации здравоохранения по преодолению пандемии новой коронавирусной инфекции, оказанию содействия пострадавшим странам, в том числе путем справедливого распределения вакцинных препаратов", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Как отметили на Смоленской площади, стороны также обсудили развитие ситуации в сфере международного сотрудничества по вопросам глобального здравоохранения, перспективы укрепления главной координирующей роли ВОЗ в соответствующей области, а также итоги второй специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, принявшей решение о разработке нового международно-правового инструмента по борьбе с пандемиями.

Представитель Всемирной организации здравоохранения находится в России с рабочим визитом.

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РоссияПандемия COVID-19
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