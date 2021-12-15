Проверку QR-кодов на входе в торговые центры отменили в Саратовской области

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области, где ежедневно снижается число выявляемых случаев коронавирусной инфекции, изменили систему проверку QR-кодов при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.

"С 16 декабря доступ в торговые и торгово-развлекательные центры разрешается без QR-кода о вакцинации, либо о перенесенном заболевании коронавирусом, либо справки о медотводе от вакцинации. При этом для входа в отдельные магазины, расположенные в торговых центрах, учреждения общепита, кинотеатры QR-коды по-прежнему необходимы (исключения - продовольственные магазины, магазины, торгующие непродовольственными товарами первой необходимости, аптеки)", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнил в своем Telegram-канале вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, изменение системы проверки кодов позволит избежать очередей на входе в торговые центры, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников. "Кроме того, расположенные там объекты торговли смогут работать наравне с аналогичными организациями, расположенными в отдельно стоящих зданиях", - уточнил он.

QR-коды для посещения общественных мест в Саратовской области ввели с 25 октября.

По данным оперштаба Саратовской области, в среду число новых случаев COVID-19 опустилось ниже 400 впервые с середины октября - зарегистрировано 387 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 127 846 человек. Выздоровели с начала эпидемии 112 171 человек, за сутки - 607. На стационарном лечении находятся 1 672 человека, амбулаторном - 10 967.