Более 70 спортивных объектов построили в Брянской области за последние шесть лет

БРЯНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 70 объектов для занятий спортом построили в Брянской области за последние шесть лет. На стадии завершения строительно-монтажных работ находятся еще восемь объектов, сообщил в среду ТАСС губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"За последние шесть лет на территории Брянской области построено и введено в эксплуатацию 76 объектов спорта. В текущем году планируется завершение строительства дворца единоборств в Советском районе Брянска, а также дворцов спорта в Новозыбкове и Жуковке", - сказал Богомаз.

Он уточнил, что помимо строительства спортивных объектов, местные власти уделяют большое внимание тренерам, особенно тем, кто приезжает работать в сельскую местность. "В 2021 году из бюджета было выделено более 90 млн рублей на поощрения для тренеров. Молодые специалисты, приехавшие работать тренером в государственные и муниципальные учреждения спорта, смогут получать достойную заработную плату в течение первых четырех лет", - добавил Богомаз.