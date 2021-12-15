Специалисты РФ по борьбе с COVID-19 пробудут в ЮАР до конца года

ПРЕТОРИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты, прибывшие в Йоханнесбург 13 декабря самолетом Ил-76 МЧС России для участия в работах по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса, будут находиться в ЮАР две недели. Об этом заявил ТАСС в среду официальный представитель Министерства здравоохранения ЮАР Фостер Мохале.

"Российская медицинская бригада уже провела накануне встречу со своими южноафриканскими коллегами, - отметил он. - Обе команды будут совместно работать с тем, чтобы лучше понять клиническую картину и лечение, эпидемиологию, лабораторную диагностику. Российские специалисты будут находиться [в ЮАР] около 14 дней, хотя некоторые могут вернуться раньше".

Мохале подчеркнул, что южноафриканская сторона рассматривает прибытие российской группы как очередной шаг в сотрудничестве между странами-членами БРИКС. "Те из числа российской группы, которые специализируются на вопросах эпидемиологии, ознакомятся с тем, как работают наши системы данных, - отметил Мохале. - Они также увидят результаты наших последних исследований".

Саммит БРИКС принял в сентябре 2021 года решение укрепить сотрудничество между странами-членами в целях борьбы с пандемиями и эпидемиями опасных болезней. В этих целях в ЮАР создан Центр исследований вакцин БРИКС. Как заявили ТАСС в администрации президента ЮАР, нынешняя работа российских специалистов на юге Африки рассматривается здесь как важный вклад в деятельность этого центра.

В ЮАР рейсом МЧС России были доставлены мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля "Камаз", вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС. В число прибывших входят ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора, а также центра "Вектор".

Рейс был выполнен по поручению президента РФ Владимира Путина после соответствующей просьбы президента ЮАР Сирила Рамапосы.