В Канаде военные подали в суд на Минобороны из-за принудительной вакцинации от ковида

ОТТАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд Канады рассмотрит иск четырех военнослужащих канадских ВС в связи с приказом оборонного ведомства об обязательной вакцинации от нового коронавируса. Об этом в среду сообщил телеканал CBC .

Ранее Минобороны издало приказ, согласно которому все военнослужащие должны сделать прививку от ковида до конца ноября, в противном случае их ждут дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения из ВС. Позже этот срок был продлен до 18 декабря.

Адвокат истцов Кэтрин Кристенсен утверждает, что несмотря на то, что Минобороны допустило отказ от прививки по медицинским показателям либо по религиозным или гуманитарным соображениям, соответствующие представления ее клиентов были отклонены. Один из истцов, подполковник Илло Антонио Нери в своем заявлении написал, что у него "нет оснований доверять утверждениям правительства о том, что вакцины от коронавируса эффективны и безопасны".

Правительство Канады ранее также объявило, что все сотрудники федеральных ведомств должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса, в противном случае они будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.