{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Произошел масштабный сбой в работе сервисов Amazon, включая Twitch

Наибольшее число жалоб поступило от пользователей в США
© Shalstock/Shutterstock/Fotodom

ТАСС, 15 декабря. Пользователи некоторых стран в среду пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. О проблемах свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По его информации, масштабный сбой наблюдается в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. О проблемах сообщают и пользователи стримингового сайта Twitch, принадлежащего Amazon. В работе интернет-магазина Amazon также наблюдаются неполадки.

Наибольшее число жалоб поступило от пользователей в США. В Индии, Германии, Великобритании и Канаде также зафиксированы сбои. На проблемы в работе Twitch в числе прочих пожаловались пользователи из России.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов корпорации Amazon был зафиксирован 7 декабря.

Теги
КанадаСШАИндияГерманияВеликобританияРоссия
Талибы назначили около 70 представителей своего движения на должности судей в Афганистане
Талибы ранее объявили о создании нового Верховного суда, который также возглавил представитель радикалов
Читать полностью