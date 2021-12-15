Новогодние торжества на Нижегородской ярмарке откроют гала-концертом в постановке Авербуха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Программу новогодних торжеств на главной площадке фестиваля "Новогодняя столица России - 2022" в Нижнем Новгороде откроют 24 декабря гала-концертом в постановке серебряного призера Олимпийских игр в танцах на льду Ильи Авербуха, сообщает в среду пресс-служба "Центра 800".

"Главной локацией фестиваля "Новогодняя столица России - 2022" станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря перед Главным ярмарочным домом начнет работу большой уличный каток. В день открытия здесь состоится гала-концерт с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию, чемпионов Европы и мира, а также звезд проекта "Ледниковый период". Главный режиссер-постановщик и ведущий ледового концерта - Илья Авербух", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в концерте примут участие двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира Роман Костомаров, чемпионы Европы, мира, бронзовые призеры олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин, двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, олимпийская чемпионка 2014 года, серебряный призер Олимпийских игр 2018 Екатерина Боброва и другие полюбившиеся зрителям фигуристы и артисты - герои проекта "Ледниковый период".

Доступ для зрителей будет бесплатным, но по предварительной регистрации, а также при обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо "Мультипасса". Вход на Ярмарочную площадь откроют в 15:00, гала-концерт начнется в 17:00.

Кроме посещения гала-концерта 24 декабря, режим доступа на Нижегородскую ярмарку по QR-коду или "Мультипассу" будет действовать в ночь с 31 декабря на 1 января для посещения программы "Новогодней ночи", а также 9 января.

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022" пройдут на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую, Ярмарку, а также будут организованы площадки в каждом районе города.