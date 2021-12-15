Калужские власти предложили ввести генеральную лицензию гидрометеорологических организаций

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Возможность для организаций, осуществляющих мониторинг климатической ситуации в РФ, получать лицензию независимо от их местонахождения поможет регионам эффективнее решать вопросы сохранения окружающей среды. Такое мнение высказал в среду заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

"Важно также, и сегодня тоже об этом уже говорили, упрощение механизма лицензирования. <...> Параметры мониторинга воздуха в одном субъекте отличаются от другого субъекта? Почему не может быть некая генеральная лицензия на всю Российскую Федерацию? Тогда бы мы эту проблему хотя бы частично с лицензированием сняли", - сказал он в ходе круглого стола "Мониторинг воздуха как инструмент качества жизни" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Как отметил Разумовский, в настоящее время Росгидромет предоставляет лицензии предприятиям, которые работают на территории конкретного субъекта. "Сейчас Росгидромет действительно предоставляет эти лицензии, но нюанс заключается в том, что лицензия должна быть предоставлена получателю лицензии, который работает на территории конкретного субъекта под конкретную задачу. Мы, соответственно, не имея лицензии, не можем провести конкурс и выбрать этого поставщика", - отметил он.

Согласно информации на сайте Росгидромета, в настоящее время получить лицензию может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившись в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.

О конгрессе

VIII конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".