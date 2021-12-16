В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица 16 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет ноль - плюс 2 градуса. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.