Во Владивостоке увеличилось количество порывов на теплосетях за год на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Число порывов на тепловых сетях во Владивостоке за год увеличилось на 10% - до 1,7 тыс. Об этом сообщил в четверг глава города Константин Шестаков во время отчета перед депутатами гордумы.

"Важнейшим направлением для нормального функционирования города является состояние тепловых сетей. Количество порывов в этом году превысило уровень 2020 года на 10%. Сегодня их уже 1,7 тыс. Дальше ситуация будет только ухудшаться", - приводят слова Шестакова в стенограмме, размещенной на сайте городской администрации.

Он отметил, что на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение с "Русгидро" о сотрудничестве в сфере теплоснабжения. "Ремонтировать нужно сейчас, причем перекладывая магистрали целиком, а не латая дыры. С этой целью мы будем выходить к вам с предложениями по выделению средств городского бюджета. Нужно 300-400 млн рублей, чтобы за сезон устранить самые проблемные участки", - добавил Шестаков.