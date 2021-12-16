В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Марадоны

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 декабря. /ТАСС/. Статуя бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны установлена в главном международном аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании Aeropuertos Argentina 2000, которая управляет аэропортами страны.

"АА2000 торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Номера 10, которая отсылает к образу легенды футбола на чемпионате мира в Мексике в 1986 году", - говорится в сообщении.

Статуя в полный рост была изготовлена методом 3D-печати. "Процесс изготовления начался со сбора изображений Марадоны на ЧМ-1986 в Мексике во время звучания национального гимна, когда он был сосредоточен на предстоящем финале", - сообщила компания.

Согласно заявлению пресс-службы, владелец AA2000 Эдуардо Эрнекян лично предложил Марадоне установить его статую, а футболист попросил, чтобы памятник был установлен именно в аэропорту Эсейса.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Сразу после его смерти аргентинская прокуратура начала расследование о возможной халатности со стороны врачей.

Марадона - чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. За свою карьеру он выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, за сборную Аргентины провел 113 матчей, забил 50 мячей.