Сенаторы предложили включать тахографы в базовую комплектацию автобусов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские сенаторы направили в правительство РФ предложение об установлении требования к заводам-изготовителям включать тахографы (предназначены для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа) и систему ГЛОНАСС в базовую комплектацию автобусов. Утвержденный профильным комитетом Совфеда по экономической политике текст рекомендации есть в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать правительству с целью оптимизации оснащения автобусов тахографами, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, системой видеонаблюдения рассмотреть целесообразность установления требования к заводам изготовителям транспортных средств включать обязательное для осуществления перевозок оборудование в базовую комплектацию автобусов", - говорится в документе.

При этом сенаторы отмечают, что, по данным МВД России, доля дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения водителями автобусов режима труда и отдыха, управления в состоянии переутомления, сна за рулем составляет лишь 1% от общего количества ДТП по всем видам перевозок, включая и городские перевозки. Во многом по этой причине в документ также включили рекомендацию кабмину дополнительно проработать целесообразность установления тахографов на автобусы категории М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, с учетом реальных финансовых возможностей автопредприятий и доли ДТП по причине нарушения водителями автобусов режима труда и отдыха.

В понедельник Минтранс РФ предложил отложить обязательное оснащение тахографами автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, до 1 марта 2023 года. Ранее предполагалось, что оснащение тахографами городских автобусов будет обязательным с 1 января 2022 года.