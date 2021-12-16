На завершение строительства ледовой арены в Новосибирске направят более 1,6 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области получат в 2022 году более 1,6 млрд рублей на завершение строительства ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Об этом сообщил в видеообращении на сессии Заксобрания региона в четверг первый зампред Госдумы Александр Жуков.

"В 2022 году должна быть готова к проведению соревнований ледовая арена. На это будет направлено 1 млрд 613,5 млн рублей. На ее строительство и обустройство прилегающей территории", - сказал Жуков.

В среду губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что отставание в строительстве ледового дворца составляет около полугода, однако власти рассчитывают сдать объект к назначенному сроку в сентябре 2022 года.

В августе при посещении Новосибирска вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил властям региона ликвидировать отставание в графике строительства ледовой арены. В октябре количество рабочих было увеличено до 700. Министр строительства региона Иван Шмидт отмечал, что в целом необходимо привлечь до 1,2 тыс. человек для работы на стройплощадке.

Чемпионат планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Кроме ледовой арены в Новосибирске к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.