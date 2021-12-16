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Число вакцинированных беременных в Свердловской области увеличилось за три месяца в 20 раз

Прививки сделали 728 женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Более 720 беременных в Свердловской области прошли вакцинацию, сообщила ТАСС замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. За последние три месяца показатель увеличился ориентировочно в 20 раз.

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"За весь период с начала проведения прививок против коронавирусной инфекции в Свердловской области вакцинировано беременных - 728 человек", - сообщила она.

Как ранее сообщали в правительстве Свердловской области, на конец сентября в регионе было привито 35 беременных. За три месяца показатель увеличился ориентировочно в 20 раз. Власти отмечали, что сделать прививку можно на сроке беременности не ранее 22 недель при отсутствии противопоказаний. Для этого применяется вакцина "Спутник V".

По словам Пономаревой, в регионе ревакцинацию прошли более 166,4 тыс. человек, или 25% от числа прошедших вакцинацию ранее. При этом в Свердловской области охват иммунизацией взрослых жителей составляет более 58%, всего населения - более 45%.

В регионе действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 15 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 637 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 189 356, выписаны 163 801 человека, умерли 8 924 пациентов.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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