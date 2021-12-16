QR-коды потребуют от посетителей салонов красоты и саун Новосибирской области с 20 декабря

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Новосибирские власти ввели дополнительные ограничения из-за новой коронавирусной инфекции. В частности, с 20 декабря посещение салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов будет возможно после предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства области.

"Допуск граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны, солярии обеспечивается при наличии у граждан одного из документов: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение 48 часов с момента исследования, справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года.

О ситуации с коронавирусом в регионе

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у почти 400 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано более 88 тыс. случаев коронавируса. Более 59 тыс. человек выздоровели. За все время пандемии умерло более 4 тыс. человек, заразившихся коронавирусом.