Комитет Думы одобрил к первому чтению проект о праве наследников оспаривать отцовство

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, включающий наследников в круг лиц, которые вправе оспаривать в суде отцовство.

"Законопроектом уточняется перечень лиц, имеющих право оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений. Таким правом наделяется наследник лица, записанного отцом ребенка. При этом требование об оспаривании отцовства подлежит удовлетворению в случае, если такая запись была произведена на основании подложных документов", - говорится в пояснительной записке.

В кабмине отмечают, что сейчас запись о родителях в книге записей рождений может быть оспорена только указанными в книге отцом или матерью ребенка, биологическим отцом (матерью), самим ребенком или его опекуном, а также опекуном недееспособного родителя. При этом иски наследников, пытающихся оспорить биологическое родство своего отца и другого потенциального наследника, сегодня судами не принимаются. Как указано в пояснительной записке, это фактически отрицает возможность защиты интересов наследников лица, записанного в качестве отца ребенка в книге записей рождений на основании подложных документов.

История вопроса

Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 2 марта 2021 года, принятого по жалобе Олеси Шишкиной. У женщины умер отец, и она обратилась к нотариусу для оформления наследства. Однако затем Шишкина узнала, что с таким же требованием к нотариусу обратилась женщина, заявившая, что отцом ее несовершеннолетней дочери также является умерший, а она имеет право на наследство.

Шишкина подала в суд общей юрисдикции, усомнившись в том, что ребенок является ее сводной сестрой, и потребовала исключить девочку из списка наследников. Суд в Алтайском крае сначала решил исключить несовершеннолетнюю из списка наследников, установив, что в ЗАГСе незаконно сделали запись об отцовстве умершего, однако затем краевой суд отменил такое решение, сославшись на то, что Шишкина не является лицом, которое имеет право оспаривать родство ее отца с другим ребенком.

Краевой суд также указал Шишкиной, что ее доводы о том, что ее отец не приходится родственником якобы сводной сестре, не имеют никакого значения, так как при жизни он отцовство не оспаривал. После этого Шишкина обратилась в КС.

КС в постановлении указал, что в российском законодательстве четко ограничен круг лиц, которые имеют право оспаривать отцовство, сделано это для того, чтобы защитить права несовершеннолетних, а также не допустить произвольного вмешательства в дела семьи. Однако в случае решения вопросов с наследством отсутствие права у близких родственников требовать аннулирования незаконных записей об отцовстве нарушает их имущественные права.