Почти 80 нарушений ПДД за месяц выявлено в Москве с помощью камер на машинах ЦОДД

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции за месяц выявили в Москве почти 80 нарушений скоростного режима при помощи новых комплексов фотовидеофиксации, установленных на автомобилях ЦОДД. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления.

"С начала внедрения новых систем фотовидеофиксации скоростного режима сотрудниками управления ГИБДД Москвы вынесено 79 постановлений об административных правонарушениях: 70 - за превышение от 20 до 40 км/ч, 9 - за превышение от 40 до 60 км/ч", - сказали в пресс-службе.

Санкции за данные правонарушения предусматривают штраф в размере 500 рублей и от 1 тыс. до 1 тыс. 500 рублей соответственно. Всего в настоящее время в столице работает два комплекса, которые фиксируют нарушения в потоке транспортных средств - "АвтоУраган-МС" и "Кибер-Шериф".