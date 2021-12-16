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Многодетные семьи Подмосковья смогут подать заявление на получение земли онлайн

Предлагается сократить срок принятия решения по заявлениям граждан с тридцати календарных до семи рабочих дней

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли законопроект, согласно которому многодетные семьи Московской области теперь смогут подать заявление на получение бесплатного земельного участка в электронном формате.

"Проект закона внесен губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым и разработан в целях перевода в электронный вид муниципальной услуги по постановке многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков с минимальным участием заявителя. Законопроект предусматривает подачу гражданами заявлений о постановке многодетной семьи на учет в целях предоставления бесплатных земельных участков, а также возможность получения решения через личный кабинет РПГУ также в форме электронного документа", - сказала в ходе заседания первый замминистра социального развития Московской области Надежда Ускова.

Она добавила, что проектом закона также предлагается сократить срок принятия решения по заявлениям граждан с тридцати календарных до семи рабочих дней.

В материалах пресс-службы уточняется, что заявление можно будет подать с помощью государственной информационной системы Подмосковья "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области".

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