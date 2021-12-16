Ребенка с ДЦП выгнали из автобуса в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту сообщений в СМИ, что в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) ребенка с ДЦП, пропустившего свою остановку, выгнали из автобуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура проводит проверку по факту сообщений СМИ о данном инциденте", - сказал собеседник агентства.

В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута ТАСС сообщили, что власти муниципалитета проводят проверку по данному факту, разбираются в ситуации, полный комментарий пообещали предоставить позднее.

Ранее несколько СМИ сообщили, что в Сургуте из автобуса выгнали ребенка с ДЦП, который пропустил свою остановку после тренировки. По данным изданий, водитель проехал мимо нее, не остановившись. Мальчик поинтересовался, почему автобус не остановился в нужном месте, на что ему сказали, что он не стоял около двери, поэтому автобус не остановился. На видеозаписи, которую сделал ребенок, видно, что кондуктор попыталась выбить телефон из рук мальчика, попросила его выйти и пригрозила вызвать полицию.