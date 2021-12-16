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Мэра Ярославля госпитализировали

По словам главврача Ярославской областной клинической больницы Александра Корнилова, состояние Владимира Волкова оценивается как стабильно тяжелое

ТАСС, 16 декабря. Мэра Ярославля Владимира Волкова госпитализировали в четверг после ухудшения самочувствия, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил журналистам главврач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов.

"Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое", - сказал Корнилов.

Сейчас Волков находится под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии.

В пресс-службе администрации города сообщили, что мэр проходит в больнице обследование.

Накануне мэр вернулся из Сколково, где участвовал в закрытии программы подготовки управленческих кадров.

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