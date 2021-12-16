Памятник Герою Советского Союза летчице Расковой открыли в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Военные контрразведчики открыли памятник Герою Советского Союза летчице Марине Расковой, на "Аллее российской славы" на территории аэродрома в Екатеринбурге. Церемония приурочена ко Дню сотрудника органов государственной безопасности, передает в четверг корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открыли памятник Герою Советского Союза Марине Михайловне Расковой. Вся жизнь Марины Расковой была отдана беззаветному служению родине, именно такие люди по праву считаются национальными героями, достойными уважения, вечной памяти и подражанию со стороны будущего поколения. <...> Памятник Марине Михайловне открыт в канун празднования 103-й годовщины со Дня образования органов военной контрразведки", - сказал начальник управления ФСБ России по Центральному военному округу генерал-майор Виктор Павленко.

Памятник летчице дополнил композицию "Аллеи российской славы" авиаполка, на которой уже установлены бюсты военных летчиков - Героев Советского Союза Ивана Кожедуба, Григория Речкалова и Георгия Бахчиванджи.

Раскова была авиационным штурманом и одной их трех первых женщин, удостоенных званий Героя Советского Союза - за совершенный впервые в мире беспосадочный перелет на дальнее расстояние (из Москвы в Комсомольск-на-Амуре). В конце октября 1941 года с одобрения Ставки Верховного главнокомандующего и при поддержке ЦК ВЛКСМ в г. Энгельсе на Волге на базе Энгельсской военной школы летчиков она сформировала авиагруппу из трех женских авиаполков.