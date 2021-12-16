В Новосибирске реставрируют самолет, потерпевший аварию на Таймыре в 1947 году

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Самолет С-47 "Дуглас", потерпевший аварию в 1947 году на Таймыре, отправлен в Новосибирск на реставрацию. Он должен стать главным экспонатом создаваемого в Красноярске парка-музея освоения Севера, говорится в сообщении красноярского отделения Русского географического общества.

"Легендарный самолет С-47 DL "Дуглас" (СССР Л-1204) "Борт Тюрикова", эвакуированный в 2016-2017 годах экспедицией Красноярского краевого отделения Русского географического общества в Красноярск из таймырской тундры, отправился на реставрацию в Новосибирск", - говорится в сообщении общества.

В 2016 году самолет после экспедиции Русского географического общества был эвакуирован в Красноярск из тундры на севере Красноярского края, а в следующем году были доставлены крылья судна. Были собраны уникальные материалы о героической истории спасения, найдены родственники экипажа и пассажиров. Руководитель экспедиции Игорь Спириденко получил премию РГО из рук президента России, председателя попечительского совета общества Владимира Путина. В Красноярске были проведены работы по частичной реставрации самолета. "Однако, для полной реставрации до состояния музейного экспоната, потребовалась помощь специалистов. В качестве партнера была определена компания "Геликоптер" (г. Новосибирск), которая располагается на территории аэродрома "Мочище", имеющая профессиональный опыт восстановления раритетной авиатехники", - отмечают в РГО. Реставрация займет 1,5-2 года. После этого самолёт вернётся в Красноярск где станет одним из ключевых экспонатов будущего парка-музея освоения Севера на острове Молокова.

23 апреля 1947 года во время рейса из бухты Кожевникова в Красноярск у самолета отказали оба мотора, и командир экипажа был вынужден совершить вынужденную посадку. Из 26 человек, находившихся на борту самолета, погибли девять, когда попытались по тундре выйти к населенному пункту. Остальные были эвакуированы с места крушения, самолет тогда увезти не удалось, и он находился в тундре до настоящего времени. Тем не менее, несмотря на аварию, он сохранился практически полностью. С-47 - один из 8 тыс. американских самолетов, что были переданы СССР в 1942-45 годах по лендлизу.

Музей-парк с выставкой техники и интерактивной экспозицией будет посвящен истории освоения Русского севера. Ключевым экспонатом должен стать самолет американского производства C-47, совершивший в 1947 году аварийную посадку на Таймыре. Красноярск в XX веке был основной базой освоения севера Сибири и развития отечественной полярной авиации. На острове Молокова, где разместится музей, некогда располагалась гидробаза Красноярского отряда авиации Главсевморпути и авиамастерские, сам остров назван в честь летчика Василия Молокова, принимавшего участие в операции по спасении челюскинцев. Часть строений базы на остове сохранились до сих пор.