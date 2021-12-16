В Московскую усадьбу Деда Мороза приходят письма из США и Таиланда

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Письма со всех регионов России, а также из-за рубежа приходят в Московскую усадьбу Деда Мороза. Всего за время акции "Почта Деда Мороза", которая проходит с 18 ноября, волшебник получил более 13 тыс. бумажных посланий, сообщили ТАСС в пресс-службе усадьбы.

"С момента старта акции к нам поступило более 13 тыс. бумажных писем от детей. Кроме того, в этом году также доступна электронная почта. Туда на данный момент прислано 3,5 тыс. писем. <...> К нам пришли письма из США, Тайлайнда и других стран. Но большинство писем из разных регионов России", - говорится в сообщении.

В числе самых популярных пожеланий игрушки, наборы для творчества и гаджеты. Однако многие дети просят волшебника остановить пандемию коронавируса. "Чаще всего у Деда Мороза просят новые телефоны, планшеты, айфоны, плейстейшены. Также дети хотели бы получить в подарок игрушечные машинки, наборы для рисования, куклы и электросамокаты. Помимо этого, просят сделать все возможное, чтобы закончился коронавирус скорее, и все могли свободно ходить по магазинам, улицам и нормально учиться", - добавили в пресс-службе.

Отправить послание Деду Морозу можно традиционным способом - по обычной почте. Для этого нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт. На конверте указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168Д, Дедушке Морозу. Также важно не забыть написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом. Все бумажные письма можно будет отправить до 21 января. Ответы на них придут в течение зимы.

Об акции

"Почта Деда Мороза" работает в 39 парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Всего в 2021 году специалисты установили 110 ящиков для писем в разных локациях города. В частности, почтовые ящики можно найти в следующих местах: в Центральном детском магазине на Лубянке, на смотровой площадке Panorama 360 в "Москва-Сити", на верхней станции "Воробьевы горы" Московской канатной дороги и других местах.

В 2020 году почтовые ящики работали на территории 31 зоны отдыха с 18 ноября по 15 января. Письма также принимали на сайте усадьбы и по обычной почте. Всего было получено 45 тыс. писем.