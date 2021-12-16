Чернышенко представил пять окружных инициатив по региональному развитию регионов ПФО

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пять окружных инициатив Приволжского федерального округа, посвященных туризму, экологии, транспорту, промышленности и здравоохранения, были представлены на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко представил пять окружных инициатив ПФО, посвященных туризму, экологии, транспорту, промышленности и здравоохранению. Заседание прошло под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Как отметил Дмитрий Чернышенко, в число окружных инициатив ПФО вошли: "Волжское путешествие", "Чистая вода Поволжья", "Скоростной общественный электротранспорт", "Новые производственные технологии" и "Региональная медицина Поволжья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проекты были разработаны в рамках института кураторства. Так, инициатива "Волжское путешествие" состоит из туристических проектов семи регионов ПФО, таких как Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край, которые формируют единый национальный речной туристический маршрут. К реализации проекта будут привлекаться инструменты нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", а также другие федеральные проекты.

В рамках этой инициативы будут созданы 20 новых объектов показа, 10 причалов и речных вокзалов, обновится речной флот. По предварительным расчетам, появится около 13 тыс. новых рабочих мест, планируется привлечь 48 млрд внебюджетных инвестиций.

Чистая вода

Другая окружная инициатива - "Чистая вода Поволжья" - подразумевает мероприятия по очистке рек, модернизацию систем водоснабжения. За счет улучшения экологической ситуации должна увеличиться и средняя продолжительность жизни населения.

Отмечается, что в результате 95% населения будут обеспечены качественной питьевой водой, причем 100 тыс. человек впервые получат доступ к централизованному водоотведению. Работы будут вестись не только на Волге, но и на таких крупных реках, как Кама, Урал, Сура и другие.

Инициатива "Скоростной общественный электротранспорт" включает в себя проекты по строительству линий скоростного трамвая, развитие маршрутов общественного электротранспорта и обновление подвижного состава в регионах. Власти планируют создать почти 5 тыс. новых рабочих мест, а также увеличить количество поездок на общественном транспорте в два раза.

Развитие медицины

Свыше 10 тыс. рабочих мест будут созданы в рамка инициативы "Новые производственные технологии", которая объединяет семь проектов из шести регионов Поволжья. Среди них создание карбоновых полигонов и новых инвестплощадок для судо- и авиастроения, развитие рынка сжиженного природного газа и АПК.

"Дополнительная отдача от проекта может быть еще выше, когда наладится взаимодействие между научными организациями, вузами и производителями разных регионов в рамках умной специализации. В будущем этот опыт можно тиражировать и на другие субъекты", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Чернышенко.

Пятая из представленных инициатив направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан. Планируется выстроить эффективную маршрутизацию пациентов внутри округа и, как следствие, снизить смертность как среди разных возрастных категорий, так и в разрезе конкретных заболеваний.

Отмечается, что ранее также был представлен образовательный проект "Технополисы Поволжья", который объединил 13 региональных инициатив по созданию кампусов и технологических площадок.

О том, что вице-премьерам следует курировать федеральные округа, президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня. Глава государства тогда отметил, что обсуждал эту тему с правительством. Он обратил внимание на то, что практика кураторства вице-премьером определенной территории уже есть на Дальнем Востоке и в Арктике, она себя оправдывает.