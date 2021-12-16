Оплата за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге вырастет на 4% в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,16 декабря. /ТАСС/. Изменение тарифов на коммунальные услуги в Петербурге планируется с 1 июля 2022 года, за содержание жилого помещения оплата увеличится на 3,5 %. В денежном эквиваленте оплата за жилищные услуги вырастет в среднем на 26 рублей на человека, что составляет около 4%. Об этом в четверг на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин.

"На 2022 год тарифы изменяются. На коммунальные и жилищные услуги для нанимателя с июля на 3,5 %, плюс с января вводится тариф регионального оператора, который раньше был в составе жилищных услуг, теперь переходит в коммунальные. Суммарное изменение на жилищно-коммунальные услуги составит 4%, если смотреть декабрь 2021 к июлю 2022, например", - сказал он.

Коптин добавил, что индексация в сфере газоснабжения произойдет на 3,3 % и составит 6 985 рублей на 1 тысячу кубометров. Тарифы на электроэнергию в 2022 году вырастут на 5%. На водоснабжение и водоотведение установлен минимальный темп роста 1,7 %.

Кроме того, за счет оптимизации расходов регулируемых организаций и внедрения более современных технологий правительство Петербурга на региональном уровне ежегодно снижает предельный индекс, утвержденный федеральным правительском. В 2019 году он был снижен на 0,2 % до 4,3%. В 2020 на 0,3%, до 3,5%, в 2021 году на 0,2% до 3,3%. На 2022 год губернатор утвердил индекс на уровне 3,5%, что на 2,8% ниже утвержденного федеральным правительством.