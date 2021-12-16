Sky: Елизавета II отменила предрождественский обед на фоне распространения омикрон-штамма

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отменить традиционный предрождественский обед с членами семьи на фоне быстрого распространения в королевстве омикрон-штамма коронавируса, который уже стал доминирующим в Лондоне. Об этом со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщил в четверг британский телеканал Sky News .

Собеседник телеканала отметил, что это необходимая мера предосторожности, которая призвана не допустить нарушения основных рождественских планов королевской семьи.

Обед, который должен был состояться 21 декабря в Виндзорском замке, было решено отменить после того, как в среду главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что ситуация в стране требует от людей серьезно задуматься о необходимости посещения праздничных вечеринок и корпоративов, и "выбрать для себя только те мероприятия, которые имеют наибольшее значение".

На предрождественский обед традиционно приглашается большинство членов британской монаршей фамилии, включая тех, кто обычно не проводит Рождество вместе с Ее Величеством. Так, эти мероприятия регулярно посещает двоюродный брат королевы принц Майкл Кентский, который приходится внучатым двоюродным племянником императору России Николаю II (1868-1918) и был назван в честь великого князя Михаила Александровича. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 95-летняя Елизавета II отмечала Рождество лишь в компании супруга - принца Филипа, который умер 9 апреля этого года в возрасте 99 лет.

В среду британские власти сообщили, что число выявленных в стране случаев заражения штаммом "омикрон" превысило 10 тыс., однако, согласно оценкам правительственных экспертов, в реальности этот показатель намного выше и может уже в ближайшее время достигнуть 1 млн. Число зафиксированных за сутки случаев передачи коронавирусной инфекции составило в среду 78 610. Это стало самым большим показателем с момента начала эпидемии в начале 2020 года. После этого Уитти предупредил, что Великобританию ждут новые антирекорды, а число госпитализированных с COVID-19 растет. За последнюю неделю этот показатель увеличился в Англии на 10%, а в Лондоне на 30%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду призвал замедлить распространение вируса и снижать риск тяжелого течения COVID-19 за счет бустерных прививок. К кампании ревакцинации были подключены 20 тыс. добровольцев и военные, что позволяет делать более полумиллиона прививок в день. Глава правительства также заявил, что считает усиленные на прошлой неделе ограничительные меры достаточными для борьбы с инфекцией на данном этапе, когда точных данных о свойствах нового штамма все еще нет.