На Кубани штаб по проведению зимнего курортного сезона начнет работать с 28 декабря

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. Краевой штаб по проведению зимнего курортного сезона в Краснодарском крае, призванный скоординировать работу коммунальщиков, медиков, спасательных отрядов и других структур, начнет работать с 28 декабря, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале в четверг. На курортах мобильные группы будут контролировать соблюдение антиковидных ограничений.

"В предыдущие годы свою эффективность показал краевой штаб по проведению зимнего сезона. Поручил своему первому заместителю Игорю Галасю организовать его работу с 28 декабря. В первую очередь в курортных городах нужно скоординировать работу скорой помощи, спецтехники, парковок, спасательных отрядов", - говорится в сообщении Кондратьева.

Глава Краснодарского края отметил, что регион готовится к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения, которая и так работает "на пределе возможностей". Касаемо антиковидных ограничений, он добавил, что специально сформированные мобильные группы будут контролировать их соблюдение ежедневно.

"Уже разработан график дежурств мониторинговых групп в период новогодних праздников. С 20 декабря по 14 января они будут проверять соблюдение всех требований в курортных городах и Краснодаре. Это касается не только антиковидных мер, но и несанкционированной торговли пиротехникой, алкогольной продукцией", - резюмировал Кондратьев.

Также глава Кубани обратил внимание на необходимость обеспечить бесперебойную работу дорожных и коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций, объектов энергетики и ЖКХ, на самых загруженных участках дорог, на подъездных путях к популярным туристическим объектам в праздничные дни будут выставлены дополнительные посты ГИБДД. Кроме того, для охраны порядка в общественных местах, на улицах и площадях наряды полиции усилят казачьими дружинами, на водоемах в регионе расставят посты наблюдения, усилят антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность вокзалов, рынков, ТРЦ, медучреждений, культурных и спортивных объектов.

О туризме и ограничениях на Кубани

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. В 2021 году регион принял уже более 16 млн отдыхающих, допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса был 2019-й, когда край принял 17,3 млн туристов. Власти Краснодарского края ранее сообщали, что регион планирует принять 385,6 тыс. путешественников в период предстоящих новогодних праздников. Из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. На предстоящий зимний сезон курорты региона забронированы уже на 70%.

В регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.