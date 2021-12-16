МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на Рождество традиционно посетит один из храмов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет храм", - сказал он журналистам. По его словам, пока не определено, какой именно это будет храм.

Как правило, Рождество президент России встречает за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.

В 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Трижды - в 2012, 2019 и 2020 годах - Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году президент встретил Рождество также в Санкт-Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где был крещен его отец. В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде, в 2016 году - в сельский храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный под Воронежем. До этого два года Путин приезжал на рождественские службы в церкви близ Сочи - храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.

Президент также бывал на Рождество в храме Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, в церкви во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских в селе Селище Костромской области, в Сретенской церкви в поселке Соломенное в Карелии, в Прокопьевском соборе в Великом Устюге и в Ново-Иерусалимском мужском монастыре. В 2006 году Путин встречал праздник в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз. В столице глава государства отмечал Рождество в 2001 году - в храме Христа Спасителя, и в 2000 году, когда, будучи еще исполняющим обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.