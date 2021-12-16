Госдума упрощает получение вида на жительство для иностранных инвесторов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому иностранные инвесторы и члены их семей смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке.

Законопроектом предлагается предоставить возможность иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ и членам его семьи, которые соответствуют критериям, установленным правительством РФ, получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание. Также законопроектом устанавливается возможность отказа в выдаче вида на жительство в случае, если иностранный гражданин не соответствует критериям, установленным кабмином.

Как пояснил журналистам замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, принятие законопроекта "станет еще одним шагом в формировании привлекательного инвестиционного климата в стране". Министерство выступало разработчиком инициативы. По словам замминистра, в качестве основания предоставления вида на жительство рассматриваются такие критерии, как инвестиции в компании, работающие в РФ и создающие рабочие места в РФ, инвестиции в недвижимость.

Оформление вида на жительство занимает как минимум полтора года. Из них полгода уходит на оформление разрешения на временное проживание. Еще как минимум год нужно прожить в этом статусе, чтобы подать заявку для получения вида на жительство. Принятие законопроекта позволит сократить сроки оформления вида на жительство до шести месяцев.