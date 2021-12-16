Туристический маршрут "Красная линия" в Екатеринбурге обновят

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Туристический маршрут "Красная линия" дополнят четырьмя новыми точками в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"По итогам народного голосования предлагается продлить "Красную линию", включив в нее четыре новых объекта: Ельцин Центр и район Екатеринбург-Сити, музей архитектуры и дизайна (улица Горького, 4а), новый офис Русской медной компании на улице Горького, 57 и центр "Эрмитаж-Урал", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе администрации, 300-летие Екатеринбурга, которое пройдет в 2023 году, привлечет в город новых гостей. Поэтому необходимо актуализировать туристические маршруты.

"Красная линия" в Екатеринбурге включает в себя 35 объектов. Среди достопримечательностей - памятник Татищеву и де Геннину, Площадь 1905 года и памятник группе "The Beatles". В этом году туристическому маршруту исполняется 10 лет.