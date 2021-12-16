Ульяновские власти разрешили проводить соревнования без зрителей с 17 декабря

УЛЬЯНОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Ограничения на проведение спортивных соревнований сняты в Ульяновской области с 17 декабря, при этом все состязания будут проходить без участия зрителей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

С 22 октября на территории области было запрещено проведение межрегиональных и региональных спортивных соревнований.

"Согласно утвержденным изменениям, также будет разрешено проводить межрегиональные и региональные спортивные соревнования без участия зрителей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 17 декабря в театрах и кинотеатрах, на концертных мероприятиях и всероссийских спортивных соревнованиях будет увеличена заполняемость до 75% от вместимости объекта. При посещении массовых мероприятий граждане будут обязаны предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный тест ПЦР или справку о перенесенном коронавирусе.

Все ранее действующие ограничения продлены до 1 февраля 2022 года. В регионе сохраняются требования о социальном дистанцировании, термометрии, ношении средств индивидуальной защиты органов дыхания на остановках общественного транспорта, в торговых центрах, магазинах и других учреждениях, а также при посещении массовых мероприятий. Жители, не имеющие QR-кода, сертификата о вакцинации, отрицательного теста ПЦР или справки о перенесенном коронавирусе, могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры с понедельника по пятницу с 8:00 (с 7:00 мск) до 15:00 (до 14:00 мск). В другие дни и часы доступ осуществляется при наличии одного из перечисленных документов.