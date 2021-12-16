В Карелии перевыполнили план по лесовосстановлению почти на 30%

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. План по лесовосстановлению в Карелии перевыполнили на 29%. Доля восстановленных вырубок по итогам 2021 года достигла 94% при расчете на результат в 77%, сообщили в четверг в пресс-службе Минприроды региона.

"Каждый год в Карелии объемы лесовосстановления увеличиваются. По проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в 2021 году было необходимо достичь показателя по обеспечению баланса выбытия и воспроизводства лесов - 77,1%. Мы этот показатель перевыполнили, он составил 94%", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Карелии Андрея Карпиловича.

По условиям национального проекта, в 2024 году в регионе должны прийти к 100-процентному восстановлению вырубок. Всего за год лесовосстанволение затронуло 29 тыс. га карельского леса, из которых на площади 8,7 тыс. га были высажены новые деревья - сеянцы сосны и ели - при плане в 6,7 тыс. га. Работы успели провести в первом полугодии - до наступления жаркой погоды, что считается лучшими агротехническими сроками.

Кроме того, специалисты провели работы по содействию естественному лесовосстановлению на площади 16,6 тыс. га, а также на площади более 18 тыс. га арендаторы провели уходы за лесными культурами. "Это проводится, чтобы не допустить "забивания" травой и лиственными породами подрастающие сосны и ели", - пояснили в Минприроды Карелии.

В этом году также подготовили почвы для посадки лесных культур следующего года на площади 3,8 тыс. га. Это позволит арендаторам начать работы в 2022 году в лучшие агротехнические сроки.

В Карелии, где минувшим летом сложилась острая лесопожарная обстановка, по уточненным данным, произошло 299 пожаров на площади около 19 тыс. га. По итогам сезона было возбуждено 51 уголовное дело.